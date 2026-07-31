«Золотые» посылки: курьерская доставка рекордно дорожает в Казахстане

Курьерские и почтовые услуги в Казахстане бьют рекорды по росту цен. Почему доставка для населения дорожает втрое быстрее, чем для бизнеса, как изменились тарифы по регионам и что происходит с рынком посылок, рассказали аналитики.

Отправка писем и долгожданных посылок в Казахстане бьет по карману сильнее, чем год назад. При этом сам рынок доставки практически остановился в росте, а официальные миллиардные обороты держатся исключительно за счет ценников, которые неуклонно ползут вверх. Об этом сообщает Energyprom.kz.

За первые полгода объём услуг достиг 42,8 миллиарда тенге, показав формальный годовой плюс всего в 0,6%. Если же убрать инфляционную пелену и посчитать физический объем перевозок, рынок вовсе ушел в минус на 6,5%. Посылок и писем стали отправлять меньше, а платить за них - значительно больше.

Инфляция в этой сфере бьет рекорды. Почтовые и курьерские тарифы для рядовых граждан подскочили сразу на 16,6%. Причем обычные почтовые отправления дорожают стремительнее частных курьеров - плюс 20,4% против 14%.

Любопытно, что бизнес находится в куда более привилегированном положении. Для юридических лиц тарифы за год выросли в среднем всего на 5%. Компании не испытывают такого давления цен, как обычные покупатели интернет-магазинов и те, кто пользуется классической почтой.

Главной точкой притяжения рынка остаются мегаполисы. На Алматы и Астану суммарно приходится больше 72% всех денежных оборотов страны - 25,2 и 5,6 миллиарда тенге соответственно. А вот в регионах картина отличается: сильнее всего ценники взлетели в Павлодарской области, где услуги подорожали сразу на треть.

Эксперты связывают рост расходов служб доставки с новыми реалиями на дорогах. Жесткие требования к курьерам на мопедах и мощных электровелосипедах, обязательная страховка, техосмотр и регистрация транспорта неизбежно ложатся на плечи потребителей. В таких условиях игрокам рынка придется искать баланс, оптимизируя логистику, чтобы окончательно не растерять клиентов.

