Солдат-срочник упал из окна 4 этажа

Инцидент произошел 3 августа. Информацию подтвердили в Десантно-штурмовых войсках ВС РК.

- 3 августа 2026 года в одной из воинских частей Конаевского гарнизона военнослужащий срочной службы получил травмы в результате падения с окна 4 этажа.Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая специализированная медицинская помощь. Его состояние находится под постоянным контролем врачей, - говорится в сообщении ведомства.

Также из сообщения следует, что до происшествия военнослужащий жалоб на условия прохождения воинской службы не высказывал. Накануне он встречался со своими родителями, прибывшими в воинскую часть, при этом каких-либо обращений или заявлений с их стороны также не поступало.

По факту Военно-следственным управлением МВД РК возбудил уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Министерством обороны назначена служебная проверка, создана специальная комиссия. "Ситуация находится на особом контроле", уверили в десантно-штурмовых войсках. .