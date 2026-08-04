В какой форме ребенок устает меньше: эксперты рассказали, как одеть школьника к 1 сентября

С приближением нового учебного года у родителей прибавляется приятных, но оттого не менее хлопотных забот. Особенно волнительно тем, чьи дети в этом году впервые переступят порог школы. Помимо выбора учебного заведения и знакомства с будущим учителем, перед семьями встает классический сезонный квест - покупка школьной формы. К одежде для первоклассников сегодня предъявляется немало требований: она должна не только соответствовать утвержденным стандартам и деловому стилю, но и быть максимально комфортной, безопасной и практичной для активного ребенка.

Как правильно подойти к выбору гардероба для будущих отличников и на что обратить внимание в первую очередь перед началом учебного марафона, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Санврачи напомнили, что во многих школах предпочитают деловой стиль одежды, в том числе классическое сочетание светлый верх и тёмный низ. При выборе школьной формы, помимо внешнего вида изделия, родителям необходимо учитывать и его качество, состав материалов, удобство покроя, тепловые свойства, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также лёгкость и безопасность для здоровья ребёнка.

В соответствии с техническим регламентом одежду для детей и подростков подразделяют по функциональному назначению на изделия первого, второго и третьего слоёв. К каждому слою предъявляются отдельные гигиенические требования. Школьная форма относится к одежде второго слоя (блузки, брюки, юбки, жилеты и другие изделия), поэтому при её выборе необходимо учитывать климатические условия, температурный режим в учебных помещениях и продолжительность пребывания ребёнка в одежде в течение учебного дня.

- Особое внимание следует уделять материалу, из которого изготовлена школьная форма. Для производства школьной одежды рекомендуется использование тканей, обладающих необходимыми потребительскими и гигиеническими свойствами: износостойкостью, воздухопроницаемостью, комфортностью при носке, а также способностью сохранять форму изделия после стирки, - рассказали в департаменте.

При выборе школьной формы специалисты рекомендуют обращать внимание на:

качество изготовления – необходимо проверить аккуратность выполнения швов, отсутствие торчащих ниток, качество обработки краев, надёжность подкладки и фурнитуры (пуговиц, молний, застежек);

износостойкость – школьная форма используется ежедневно и должна выдерживать продолжительную эксплуатацию. Особое внимание следует уделять качеству ткани в местах, подверженных наибольшему износу, например в области коленей и нижнего края брюк;

состав ткани – при выборе материала важно учитывать соотношение натуральных и синтетических волокон. Натуральные материалы обеспечивают комфорт и гигиенические свойства, а синтетические волокна в допустимом количестве повышают прочность изделия, устойчивость к сминанию и помогают сохранять форму одежды;

удобство и соответствие размеру – школьная форма не должна ограничивать движения ребёнка, препятствовать активности и вызывать дискомфорт.

Санврачи рекомендуют выбирать одежду вместе с ребёнком, учитывая его предпочтения и особенности телосложения. Следует помнить, что школьник проводит в форме большую часть дня. Поэтому одежда должна обеспечивать сохранение здоровья, комфортное самочувствие и поддержание работоспособности ученика.