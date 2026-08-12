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Происшествия Социум

Представлялись родственниками: в ЗКО осудили троих интернет-мошенников

Следствие установила 15 эпизодов и ущерб на 5 миллионов тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
Представлялись родственниками: в ЗКО осудили троих интернет-мошенников
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным прокуратуры ЗКО, в Каратобинском районе суд вынес приговор троим участникам мошеннической схемы, которые обманывали граждан через WhatsApp. Мошенники писали казахстанцам, представлялись их родственниками и под разными предлогами просили перевести им деньги. В схеме также участвовал дроппер — через его банковский счет было выведено около 5 миллионов тенге.

В ходе расследования установили 15 эпизодов интернет-мошенничества. От действий злоумышленников пострадали жители Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, области Жетісу и Алматы. 

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Суд признал всех троих виновными. Двое получили от 3 до 4 лет и 1 месяца лишения свободы, еще один — 3 года ограничения свободы. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

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