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Социум

Почти на две недели Атырау останется без горячей воды

Отключения связаны с ремонтом тепловых сетей.
Кристина Кобина
Почти на две недели Атырау останется без горячей воды
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Атырау почти на две недели полностью приостановят подачу горячей воды. Ограничения затронут жителей города в связи с плановыми ремонтными работами, сообщили в ТОО "Атырауские тепловые сети".

- С 17 по 28 августа в городе пройдет масштабная технологическая остановка магистральных тепловых сетей. Мера вынужденная: специалистам предстоит отремонтировать те узлы и участки магистралей, которые технически нельзя было отключать во время плановой ремонтной кампании. На период проведения ремонтных работ будет полностью прекращена подача горячей воды от всех центральных теплопунктов, - сообщили в АТС. 

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