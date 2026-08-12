Почти на две недели Атырау останется без горячей воды

В Атырау почти на две недели полностью приостановят подачу горячей воды. Ограничения затронут жителей города в связи с плановыми ремонтными работами, сообщили в ТОО "Атырауские тепловые сети".

- С 17 по 28 августа в городе пройдет масштабная технологическая остановка магистральных тепловых сетей. Мера вынужденная: специалистам предстоит отремонтировать те узлы и участки магистралей, которые технически нельзя было отключать во время плановой ремонтной кампании. На период проведения ремонтных работ будет полностью прекращена подача горячей воды от всех центральных теплопунктов, - сообщили в АТС.