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Президент Токаев назначил судей Конституционного суда

Подписаны соответствующие Указы.
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Президент Токаев назначил судей Конституционного суда
Фото Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении судей Конституционного суда, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно документу, опубликованному 23 сентября, в состав Конституционного суда вошли десять судей:

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  • Абдолла Сакен;
  • Жакаева Лейла Султановна;
  • Жакипбаев Кайрат Тулегенович;
  • Жатканбаева Айжан Ержановна;
  • Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна;
  • Мусин Канат Сергеевич;
  • Нурмуханов Бакыт Маратович;
  • Скрябин Сергей Васильевич;
  • Тукиев Аслан Султанович;
  • Ударцев Сергей Федорович.

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