Президент Токаев назначил судей Конституционного суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении судей Конституционного суда, сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно документу, опубликованному 23 сентября, в состав Конституционного суда вошли десять судей:
- Абдолла Сакен;
- Жакаева Лейла Султановна;
- Жакипбаев Кайрат Тулегенович;
- Жатканбаева Айжан Ержановна;
- Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна;
- Мусин Канат Сергеевич;
- Нурмуханов Бакыт Маратович;
- Скрябин Сергей Васильевич;
- Тукиев Аслан Султанович;
- Ударцев Сергей Федорович.