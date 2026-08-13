Казахстанец облил кислотой бывшую жену из-за алиментов

Жуткое нападение произошло в Шымкенте: мужчина выманил бывшую жену ночью с помощью обмана и облил кислотой. О трагедии сообщили представители общественного фонда "НеМолчиKZ", к которым за помощью обратились близкие пострадавшей.

- История этой семьи тянется около пяти лет. Пара рассталась, когда их общей дочери было всего шесть месяцев. По словам родных, после ухода муж оставил женщину одну и даже умудрился насильно оформить на нее кредит. Спустя время через суд удалось добиться выплаты алиментов, однако экс-супруг платил крайне редко и символически - около 10 000 тенге. Очевидно, даже эти мизерные обязательства вызывали у него агрессию. Когда девочка уже пошла в школу, мужчина вновь напомнил о себе: он приходил к бывшей жене, выбивал дверь, матерился и требовал нотариально отказаться от алиментов. Он неоднократно открыто угрожал ей, повторяя: "Я тебя изуродую", - рассказале в фонде.

Как выяснилось, расправа была тщательно спланирована, пишет фонд "НеМолчиKZ"№ Нападавший приобрел новую сим-карту, написал женщине (она работает в салоне красоты) под видом "клиентки", которой срочно нужна услуга. Под предлогом скорого отлета на отдых он уговорил мастера принять его посреди ночи. А после подкараулил жертву по дороге, облачившись в спецодежду и вооружившись целой канистрой кислоты. Выскочив из кустов, злоумышленник схватил женщину за руку и плеснул на нее химикатом. Пострадавшая с ужасом вспоминает, как ее одежда буквально растворялась вместе с кожей. На ее крики сбежались люди, что и спугнуло нападавшего - он бросился бежать.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее диагностированы глубокие химические ожоги лица, шеи, рук, груди, плеч и части спины. Женщина испытывает невыносимую боль. Впереди ее ждут долгие месяцы лечения и серия сложных операций по пересадке кожи. По словам близких, полностью вернуть прежний облик уже не удастся - трагедия навсегда перечеркнула ее жизнь.

Родные и правозащитники бьют тревогу из-за позиции правоохранительных органов. Управлением полиции района Каратау города Шымкент уголовное дело изначально было зарегистрировано лишь по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Однако общественники и родственники настаивают, что обстоятельства дела указывают на особо тяжкое преступление - покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное из мести и корыстных побуждений (мужчина пытался избавиться от долговых обязательств по алиментам). Нападение готовилось заранее: покупался номер, разрабатывалась ловушка, а довести дело до конца преступник не смог только благодаря вовремя подоспевшим на помощь прохожим.

Фонд "НеМолчиKZ" и близкие пострадавшей публично обращаются к Министерству здравоохранения Республики Казахстан с просьбой взять лечение женщины на особый контроль и оказать ей всю необходимую медицинскую помощь. Общественники также рассчитывают на справедливое и жесткое переквалифицирование дела со стороны правоохранительных органов.