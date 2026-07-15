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Происшествия

Два случая вымогательства раскрыли в Уральске

Все подозреваемые задержаны.
Жулдызхан Хасангалиева
Два случая вымогательства раскрыли в Уральске
Стоп-кадр из видео ДП ЗКО

По информации департамента полиции ЗКО, в Уральске задержали нескольких человек, подозреваемых в вымогательстве.

В первом случае 35-летнего мужчину подозревают в том, что с января по июль этого года он путем угроз вымогал деньги у знакомого. По версии следствия, мужчины познакомились в 2025 году через общих друзей. Подозреваемый неоднократно занимал у потерпевшего деньги, но после  отказа начал ему угрожать. В общей сложности потерпевший передал вымогателю 3,3 миллиона тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В июне 2026 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе ОПМ раскрыли еще один факт вымогательства. Трое молодых людей, применив силу, отобрали мобильный телефон iPhone 14 у 18-летнего жителя Уральска. Один из подозреваемых уже водворен в изолятор временного содержания. Все соучастники полностью признали свою вину. В ходе следствия выяснилось, что похищенный гаджет был продан в один из городских магазинов. Сотрудники полиции изъяли телефон и приобщили его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

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