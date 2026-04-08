Мажилис утвердил поправки, которые радикально меняют правила поведения для чиновников. Теперь их будут наказывать не только за рабочие ошибки, но и за действия в свободное время, которые подрывают авторитет власти. Как сообщает пресс-служба Мажилиса, в список дискредитирующих проступков официально включили употребление наркотиков, участие в азартных играх и вождение в нетрезвом виде.

Для выявления нарушителей вводят обязательное медицинское освидетельствование. Более того, если госслужащий нарушит нормы этики, его смогут принудительно отозвать из учебного отпуска без его согласия.

При этом закон вводит и "защитный барьер": сотрудников обещают оберегать от незаконного вмешательства в их работу и необоснованных обвинений со стороны начальства или третьих лиц.

Система наказаний также подвеглась изменениям: сроки дисциплинарных взысканий теперь будут зависеть от тяжести вины (от двух до шести месяцев) и их можно будет снимать досрочно.

Как отмечают авторы документа, устанавливаются "гибкие подходы и основания ответственности, включая смягчающие и отягчающие обстоятельства". Теперь закон защищает чиновников от "телефонного права", но требует от них безупречной репутации даже за порогом рабочего кабинета.