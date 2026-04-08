В Уральске и Атырау ожидаются дожди, в то время как в Актобе сохранится аномальное тепло.

В четверг, 9 апреля, в Уральске ожидается небольшое похолодание. Синоптики прогнозируют дождь и грозу. Днём столбики термометров поднимутся до +13...+15 °C, ночью ожидается +5...+7 °C. Ветер сохранит юго-западное направление со скоростью 9-14 м/с.

В Атырау также пройдут дожди с грозами, а дневная температура опустится до +11...+13 °C. Ночью ожидается около +5...+7 °C. Ветер сменит направление на северо-восточное, его скорость составит 4-9 м/с.

В Актау сохранится спокойная погода без осадков. Днём термометры покажут +13...+15 °C, ночью - около +6...+8 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Актобе станет самым тёплым городом региона. Воздух днём прогреется до +18...+20 °C, а ночью похолодает до +4...+6 °C. Осадков не ожидается, будет наблюдаться переменная облачность. Ветер северный, слабый - 3-8 м/с.