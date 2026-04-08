За 2025 год в стране родилось 335 тысяч детей - почти столько же, сколько в 2007 году.

В Казахстане зафиксирован резкий спад рождаемости: по итогам 2025 года суммарный коэффициент (СКР) опустился до отметки 2,57. По данным Data Hub и Бюро нацстатистики, это минимальный показатель с 2010 года. Несмотря на то что женщин репродуктивного возраста в стране становится больше, детей рождается всё меньше - за год этот показатель сократился сразу на 8%.

Возвращение в "нулевые"

Статистика 2025 года выглядит как зеркальное отражение ситуации 18-летней давности. В стране родилось 335 тысяч детей - почти столько же, сколько в 2007 году, когда республика только начала выбираться из демографического кризиса девяностых. Пандемийный всплеск 2021 года окончательно сошел на нет, и теперь рождаемость падает четыре года подряд.

Что примечательно, физически возможности для роста есть: число женщин в возрасте от 15 до 49 лет сейчас находится на историческом максимуме (почти 4,8 млн человек). Однако на практике общий коэффициент рождаемости (число младенцев на 1000 жителей) обновил антирекорд за последние 23 года.

Казахстан на пороге "стабилизации"

Демографы объясняют происходящее глобальным процессом - так называемым демографическим переходом. На фоне активного переезда людей в города и индустриализации модель поведения семей меняется. Казахстан сейчас находится на третьей стадии этого перехода и движется к четвертой, когда рождаемость практически сравнивается со смертностью, а численность населения перестает расти.

Пока население страны продолжает увеличиваться за счет низкой смертности и накопленного ранее потенциала, но темпы этого прироста (+1,1%) стали самыми низкими за последние два десятилетия.

Удержимся ли мы над "критической чертой"?

Для того чтобы население страны не начало сокращаться естественным путем, коэффициент рождаемости (СКР) должен оставаться выше отметки 2,1. Пока Казахстан сохраняет этот запас прочности. По прогнозам ООН, тренд на снижение сохранится вплоть до 2050 года, однако критическую черту вымирания страна в ближайшие десятилетия переступить не должна.