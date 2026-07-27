Шестилетний мальчик утонул в Уральске: врачи рассказали, как боролись за его жизнь

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что 25 июля на базе отдыха "Арна" утонул шестилетний мальчик. На базе "Арна" информацию подтвердили и рассказали подробности трагического случая.

- Как только поступили сведения, что утонул ребенок, четверо спасателей сразу бросились на поиски. Несмотря на то, что у нас чистая прозрачная вода и благоустроенный пляж, из-за огромного скопления людей вода в тот момент стала мутной. К сожалению, мальчик пробыл под водой около двух-трех минут - его обнаружили всего в полутора метрах от берега. Мальчика из воды вытащил один из наших спасателей. У него еще прощупывался пульс, реанимационные мероприятия проводились до приезда скорой помощи. Спасти малыша пытались все, - отметил старший спасатель базы отдыха "Арна" Марсель Гумаров.

В больнице прокомментировали состояние ребёнка при поступлении. Как сообщил заместитель директора по медицинской части ГМБ Уральска Дияс Жайлаубайулы, на момент поступления общее состояние мальчика было крайне тяжелым: кома II–III степени (агония) с необратимыми последствиями.

- Уровень сознания оценивался как кома II–III степени, что означает глубокое угнетение функций мозга до последней стадии. Зрачки были расширены, фотореакция угнетена, на болевые раздражители пациент не реагировал. Кожные покровы бледные, кончики пальцев и губы - синюшные, холодные. Сатурация (уровень кислорода в крови) составляла 0% при норме от 94% и выше. Артериальное давление не определялось, пульс был нитевидным, из-за чего точно подсчитать частоту сердечных сокращений не представлялось возможным. Дыхание было учащенным и поверхностным, во рту наблюдалась пенистая жидкость, легкие были полностью заполнены водой, - пояснил Дияс Жайлаубайулы.

Пострадавшего сразу доставили в противошоковую палату, где провели санацию ротовой полости и трахеобронхиального дерева, а также выполнили интубацию трахеи для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за критически низкого давления пациенту начали вводить вазопрессоры и адреналин.

Затем ребенка подняли в реанимационное отделение, однако положительной динамики добиться не удалось - на следующее утро была констатирована биологическая смерть.