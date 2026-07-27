Токаев встретился с новым акимом Атырауской области и дал ему ряд поручений

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие области и повышение качества жизни жителей региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Болата Акчулакова. Об этом сообщается в Telegram-канале Акорды. Во время встречи глава региона рассказал президенту о текущей социально-экономической ситуации в области и планах на ближайшее время. Также Болат Акчулаков доложил о реализации крупных инвестиционных проектов, развитии нефтегазохимической отрасли, строительстве социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Особое внимание было уделено вопросам диверсификации экономики, модернизации инженерных сетей, развитию транспортной инфраструктуры, улучшению экологической ситуации и реализации проектов, которым необходима поддержка на республиканском уровне. По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие Атырауской области и повышение качества жизни жителей региона.

Напомним, Болат Акчулаков был назначен акимом Атырауской области 17 июля. Ранее он занимал пост министра энергетики, возглавлял ассоциацию KAZENERGY и имеет многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли.