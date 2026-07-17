Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области

Новым руководителем нефтяного региона стал опытный управленец из нефтегазовой сферы, экс-министр энергетики и председатель ассоциации KAZENERGY.

В пятницу, 17 июля 2026 года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового главы Атырауской области. Им стал 55-летний Болат Акчулаков.

- Назначить Акчулакова Болата Ураловича акимом Атырауской области, - говорится в тексте официального указа, опубликованного на сайте Акорды.

Перед подписанием указа в Атырау состоялось внеочередное собрание депутатов маслихатов всех уровней Атырауской области с участием руководителя администрации президента. Депутаты поддержали кандидатуру, предложенную Главой государства.

На посту акима области Болат Акчулаков сменил Серика Шапкенова, который возглавлял регион с апреля 2022 года и был освобожден от должности сегодня утром.

Для Болата Акчулакова Атырауская область - родная земля. Он родился в 1971 году в городе Гурьев (ныне Атырау). По образованию - экономист (окончил Казахскую государственную академию управления), также проходил специализацию по направлению "Оценка контрактов на недропользование" и "Экономика нефтедобычи".

Его профессиональный путь тесно связан со стратегическими секторами экономики страны:

1997-2003 гг. - работал на руководящих позициях в ЗАО "ННК "Казахойл" и СП ЗАО "ННК "Казмунайгаз".

2006-2008 гг. - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК.

2011 г. - председатель правления АО НК "КазМунайГаз".

2012-2014 гг. - вице-министр нефти и газа РК.

2016-2017 и 2019-2021 гг. - генеральный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY.

2022-2023 гг. - министр энергетики Республики Казахстан.

2023-2025 гг. - советник Президента Республики Казахстан.

С февраля 2025 года занимал пост председателя ассоциации KAZENERGY.

Болат Акчулаков имеет репутацию сильного отраслевого эксперта, что крайне важно для ключевого нефтяного региона страны, перед которым сейчас стоит ряд крупных экологических, инфраструктурных и социальных задач.