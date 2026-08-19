На 1,2 млрд тенге хотят отремонтировать крыши и заменить лифты в домах ЗКО

Как рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канат Умралиев, жилищный фонд области нуждается в обновлении: сегодня из 2 533 многоквартирных домов более 60% (1 540 зданий) требуют капитального ремонта. Еще почти 10% признаны ветхими, а 73 дома - аварийными. В удовлетворительном состоянии находятся лишь 671 здание (около 26%).

Чтобы привести жилье в порядок, в регионе уже много лет действует государственная программа модернизации ЖКХ. Только за период с 2011 по 2025 год удалось отремонтировать 499 многоэтажек, включая замену 162 лифтов.

Как идет ремонт в последние годы?

По словам спикера, темпы работ постепенно растут:

В 2024 году на ремонт 26 многоэтажек было выделено почти 880 миллионов тенге. Деньги пошли на обновление 19 крыш, капитальный ремонт четырех домов и замену трех лифтов;

В 2025 году объем работ увеличился: реализовано 34 проекта на сумму 964,3 миллиона тенге. Акцент сделали на Уральск (24 проекта: лифты, крыши, электросети) и Аксай (10 проектов, где полностью заменили лифтовое оборудование).

- Сейчас в Уральске продолжаются работы ещё на 6 объектах - там меняют лифты и ремонтируют крыши за счет "возвратных" средств (платежей жителей по программе модернизации), - пояснил Канат Умралиев.

По его словам, жители стали активнее участвовать в программе: они все чаще сами подают заявки на ремонт своих домов и замену старых лифтов. Видя такой запрос, местные власти подготовили масштабные планы. В Министерство промышленности и строительства РК уже направлен запрос на финансирование 54 новых проектов на сумму 1,2 миллиарда тенге.

Если министерство одобрит эту заявку, то в 2027 году в регионе планируют заменить 46 изношенных лифтов и отремонтировать 8 крыш. Это позволит существенно улучшить условия проживания для тысяч горожан.