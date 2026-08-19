Жара до +37 градусов, грозы и град ждут жителей ЗКО 20 августа

20 августа в западных регионах Казахстана сохранится сильная жара с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью, а в ряде районов пройдут грозовые дожди со шквалистым ветром.

Как сообщают синоптики РГП "Казгидромет", завтра, 20 августа, в Западно-Казахстанской области ожидается неустойчивая погода: днём на западе, севере и востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалом при порывах ветра до 15-20 м/с и жара до +35...+37 °C. В Уральске днём также ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал; температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днём - +32...+34 °C.

В Атырауской области и городе Атырау 20 августа установится сухая погода без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 1-6 м/с ночью и 7-12 м/с в дневное время. Температурный фон в областном центре и по региону прогнозируется одинаковым: ночью столбики термометров опустятся до +22...+24 °C, а днём поднимутся до +33...+35 °C.

В Мангистауской области днём на севере и в центре ожидаются дождь с грозой, порывы северо-западного ветра до 15020 м/с и сильная жара до +38...+40 °C. В Актау прогнозируется погода без осадков с дневным усилением ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью составит +22...+24 °C, днём - +32...+34 °C.

В Актюбинской области днём на севере и западе пройдут небольшие дожди с грозами, а порывы ветра на западе и юге достигнут 15 м/с. Дневная температура в регионе поднимется до +35...+38 °C на фоне высокой и чрезвычайной пожарной опасности. В Актобе осадков не ожидается, будет сильная жара до +35 °С: ночью термометры покажут +16...+18 °C, а днём - +33...+35 °C.