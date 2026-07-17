Серик Шапкенов освобожден от должности акима Атырауской области

Он возглавлял регион с апреля 2022 года.

В пятницу, 17 июля 2026 года, пресс-служба Акорды сообщила о кадровых перестановках в руководстве Атырауской области.

- Указом Главы государства Шапкенов Серик Жамбулович освобожден от должности акима Атырауской области, - говорится в официальном сообщении.

Слухи о возможной отставке или переназначении главы региона появились накануне, когда областной маслихат созвал депутатов всех уровней на внеочередное собрание для согласования новой кандидатуры на пост акима.

Серик Шапкенов - уроженец Западно-Казахстанской области. Он родился в 1979 году в селе Каратобе Каратобинского района. По образованию - экономист-математик (окончил ЗКГУ им. М. Утемисова).

Его карьерный путь тесно связан как с ЗКО, так и с Атырауской областью:

2001-2012 гг. - работал на различных должностях в госорганах ЗКО, в том числе возглавлял управление экономики и бюджетного планирования ЗКО.

2012-2014 гг. - занимал должности заместителя и первого заместителя акима ЗКО.

2016-2018 гг. - работал акимом города Атырау.

2018-2020 гг. - занимал пост первого заместителя акима Атырауской области.

2021-2022 гг. - возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения РК.

С 7 апреля 2022 года занимал должность акима Атырауской области.

О том, кто сменит Серика Шапкенова на посту главы нефтяного региона, станет известно в ближайшее время по итогам голосования депутатов маслихата.

Ранее в СМИ сообщалось, что в качестве кандидатов рассматриваются председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров. Наряду с Атырауской областью, смена руководства также ожидается в Улытауской области.