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Социум

Нового акима назначат в Атырауской области: депутатов собирают на внеочередную сессию

Встреча народных избранников состоится в пятницу, 17 июля 2026 года
Арайлым Усербаева
Нового акима назначат в Атырауской области: депутатов собирают на внеочередную сессию
Фото со страницы акимата Атырауской области в Instagram

В Атырауской области готовится назначение нового руководителя региона. Депутатов маслихатов всех уровней созывают на специальное собрание для согласования кандидатуры на пост акима области.

Встреча народных избранников состоится в пятницу, 17 июля 2026 года, в 09:30 в городе Атырау. Собрание пройдет в здании Центра школьников имени Абая по адресу: проспект Абулхайыр хана, 58.

Регистрация депутатов начнется с 08:00.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Атырауского областного маслихата Каметов, процедура голосования и дачи согласия депутатов пройдет в строгом соответствии с указом президента страны.

О том, кто именно претендует на кресло главы региона, станет известно непосредственно во время заседания, на котором депутатам будут представлены кандидатуры, предложенные главой государства.

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