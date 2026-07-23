Казахстан создаст новый спутник связи KazSat-3R за 10,4 млрд тенге

Из резерва Правительства Казахстана выделили 10,4 млрд тенге на создание космической системы связи KazSat-3R. Новый аппарат заменит действующий спутник KazSat-3, срок эксплуатации которого завершается в 2029 году, сообщает пресс-служба Правительства РК.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов во исполнение поручения Главы государства по развитию национальной цифровой инфраструктуры.

Своевременный запуск замещающего аппарата позволит сохранить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи и телерадиовещания, а также расширить доступ к интернету в отдаленных и малонаселенных пунктах страны.

- Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах. Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана, - отметили в правительстве.

Сегодня ресурсами действующей системы KazSat пользуются 19 отечественных операторов связи, госслужбы и более 2 млн абонентов телевещания.