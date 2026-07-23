Правительство займется ментальным здоровьем казахстанцев: анонсирована реформа

В Казахстане кардинально изменят систему охраны ментального здоровья населения: ключевой акцент сместится с лечения последствий на профилактику, раннее выявление и сопровождение пациентов. Новый Комплексный план на 2027-2030 годы одобрили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра - министра культуры и информации Аиды Балаевой, передает пресс-служба Правительства РК.

Как отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, несмотря на разветвленную сеть медицинских учреждений, служба требует дальнейшего развития.

- Сегодня специализированную помощь оказывают две республиканские клиники, 20 региональных центров психического здоровья, 98 первичных центров и более 200 кабинетов психического здоровья в сельской местности. Вместе с тем проведенный анализ показал необходимость дальнейшего развития службы. Новый Комплексный план предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, укрепление кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Особое внимание будет уделено детям и подросткам, - сообщила глава Минздрава.

Документ также охватывает развитие научных исследований, обновление образовательных программ для психологов и педагогов, а также совершенствование системы социальных услуг и инфраструктуры для детей и взрослых с инвалидностью. По итогам обсуждения профильные ведомства и акиматы регионов утвердили представленный план.