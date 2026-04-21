В Казахстане готовятся к масштабной трансформации системы оценки знаний абитуриентов. О том, какие изменения ждут выпускников и сохранится ли возможность пересдачи, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Акорды, сообщает Zakon.kz.

Главный вопрос, который волнует будущих студентов и их родителей - количество попыток сдачи экзамена. Министр поспешил успокоить общественность, отметив, что текущий график остаётся в силе, а впереди - запуск важного пилотного проекта.

- Мы идем по плану. Два пробных теста у нас уже прошли. Сейчас начинается первое основное ЕНТ, затем второе, третье и пятое – в августе для платных студентов. Со следующего года в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест. Он называется AIT. Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии. Делегация ETS буквально вчера прибыла в Астану для проведения первых встреч с нашими филиалами. Я также провел с ними встречу. Пробный тест сохранится и в следующем году, поскольку основное опасение заключалось в том, что его могут отменить и оставить только одно ЕНТ, - сообщил Саясат Нурбек.

Внедрение теста AIT (Admission Insight Test) не означает отмену привычного ЕНТ, но даёт выпускникам преимущество. Фактически, в стране создается национальный экзамен, который будет иметь такой же вес, как самые известные международные системы оценки знаний.

- Таким образом, уже в следующем году появится альтернатива в виде нового теста. Преимущество нового теста в том, что он будет приниматься всеми филиалами зарубежных университетов. Поскольку это ETS - высокий стандарт качества, их тест автоматически будет признаваться в процедурах поступления. Иностранные университеты также будут его принимать. Фактически мы создаём тест на уровне SAT, ACT, GRE совместно с компанией, которая разрабатывала эти экзамены. Это даёт серьёзные преимущества новому формату. Но он будет предложен как альтернатива для всех абитуриентов, - озвучил он.

Министр отдельно подчеркнул, что пробный формат сохраняется как важный диагностический инструмент. Таким образом, к 2027 году казахстанская система образования станет более гибкой: абитуриенты смогут выбирать между традиционным национальным тестированием и новым форматом, открывающим двери в международное академическое пространство.