Несмотря на то что жители просят перенести отключение воды на конец мая, у коммунальных служб свои сроки.

Из-за реконструкции теплосетей в городе на всё лето отключили горячую воду. В связи с этим в редакцию "МГ" стали поступать жалобы от горожан, которые просят власти перенести сроки работ. Людей возмущает, что график ремонта не обсуждался с населением и воду отключили в неподходящий момент.

- Можно же было хотя бы сроки обсудить. В апреле-мае ещё холодно. Дети начнут болеть. В квартирах и так уже прохладно, и погода тоже ещё холодная. К тому же отключили горячую воду. Можно было перенести начало реконструкции на конец учебного года или хотя бы на конец мая. Но никак не на апрель. Страдают не только дети, но и пожилые люди, которым трудно без горячей воды, - сказано в сообщении.

Мы обратились с вопросом о переносе сроков ремонта к заместителю генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболату Камешову. По его словам, сдвинуть график невозможно из-за короткого межотопительного сезона.

- Перенести сроки мы никак не можем, потому что должны успеть завершить все работы до начала отопительного сезона. Срок у нас - сентябрь, но мы будем стараться закончить раньше. Подрядная организация приложит все усилия, так как на этот период у нас отключено большое количество абонентов, - говорит Бекболат Камешов.

Помимо реконструкции двух магистралей также планируется ремонт 4,8 километра внутриквартальных сетей. На время ремонта отключение горячей воды будет происходить поэтапно.

Сегодня начали проводить опрессовку в районах Северо-Восток, 5-й и 6-й микрорайоны, Строитель, Айгуль, Ульяны Громовой, Арматурный завод, Сергея Тюленина, Циолковского. До этого проводились температурные испытания сетей, которые выполняются один раз в пять лет. Далее следуют ежегодные гидравлические испытания, при которых воду отключают по районам.

- Гидравлические испытания квартальных сетей проводятся при давлении до 12 атмосфер - мы должны поднять давление. Если нет прорывов и всё нормально, держим его в течение 15 минут. Затем отключаем внутриквартальные сети и переключаемся на магистральные, где давление поднимается до 16 атмосфер. Если всё проходит без крупных прорывов, то к вечеру мы постепенно включаем воду, и утром у жителей уже есть горячая вода, - рассказал заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго".

Там, где зафиксированы прорывы, работы ведутся до их полного устранения. Некоторые участки ремонтируют за два дня, другие - за неделю, в зависимости от сложности.

По словам Камешова, гидравлические испытания обязательны, поскольку многие тепловые сети находятся под землёй и их состояние невозможно оценить визуально. Проверка проводится дважды: весной - после завершения отопительного сезона, и осенью - после окончания всех ремонтных работ.