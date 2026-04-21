Ситуация, когда банковская карта внезапно перестаёт работать, может застать врасплох любого. Однако блокировка - это не приговор, а сигнал к действию, который требует проверки налоговых отчетов или подтверждения законности операций.

Как поясняют в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, причины ограничений могут быть самыми разными. Чаще всего банки "замораживают" деньги из-за подозрений в мошенничестве, при поступлении запросов от налоговой службы или судебных исполнителей, а также из-за элементарных технических сбоев или истечения срока действия документов.

Первые шаги: где искать причину

Если вы обнаружили, что доступ к деньгам ограничен, не спешите звонить во все инстанции сразу. Сначала проверьте уведомления в мобильном приложении вашего банка - в большинстве случаев финансовые организации отправляют пуш-уведомление с указанием причины. Если там пусто, свяжитесь с колл-центром банка или посетите ближайшее отделение, чтобы уточнить, кто именно наложил арест: сам банк или государственные органы.

Как восстановить доступ к деньгам

Если блокировка наложена из-за задолженности, алгоритм действий максимально прост:

Зайдите на портал eGov.kz или в кабинет налогоплательщика, чтобы увидеть точную сумму долга. Погасите задолженность (штраф, налог или алименты). После оплаты данные в системе обновятся, и ограничения будут сняты автоматически.

В случае, если банк заблокировал счёт из-за "необычных" операций (например, крупного перевода из-за рубежа), будьте готовы предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Как обезопасить свой счёт в будущем

Чтобы не столкнуться с блокировкой в самый неподходящий момент, соблюдайте простые правила. Во-первых, никогда не используйте личный счёт для предпринимательской деятельности - для этого лучше открыть счёт ИП. Во-вторых, заблаговременно уведомляйте банк о планируемых крупных покупках или переводах. И, наконец, регулярно проверяйте актуальность своих персональных данных и наличие неоплаченных штрафов, чтобы они не стали причиной внезапной "заморозки" ваших активов.