В этом материале объясняем, чем отличаются платные и бесплатные пляжи и какие правила действуют на водоёмах.

С приходом жары у жителей Уральска появляется желание отдохнуть у воды. Но важно знать, где можно купаться безопасно. В городе есть 21 платный пляж, а вот купание в неположенных местах может закончится трагедией. В этом материале расскажем простыми словами: чем платные пляжи отличаются от бесплатных, как сделать отдых безопасным и как закон регулирует доступ к воде.







