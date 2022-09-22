- Таким образом подсудимый Александр Людвиг при себе, по месту своего жительства, а также в своей машине незаконно хранил наркотические средства в особо крупном размере. Их в последующем он собирался сбыть, - рассказал судья специализированного межрайонного уголовного суда Бакыт Ермаханов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В мае в подъезде дома №233/2 на проспекте Назарбаева задержан 31-летний Александр Людвиг. При личном обыске в его рюкзаке полицейские нашли наркотические средства в особо крупном размере, а именно 74 грамма высушенной марихуаны и 114 граммов гашиша, расфасованных в 36 zip-пакетиков. В тот же день стражи порядка провели обыск в его квартире, где нашли 355 граммов высушенной марихуаны и 635 граммов гашиша, а также электронные весы, измельчитель наркотических средств, изоленты разных цветов, а в машине Людвига нашли ещё пять граммов марихуаны.Приговором суда Людвиг признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Также он должен пройти принудительное лечение от наркозависимости. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.