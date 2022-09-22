- Как только объявили мобилизацию, побросал вещи в сумку и выехали с другом. Конечно, мы не согласны с тем, что творит наша страна. Я выходил почти на все митинги против войны, на последнем вот меня скрутили, закинули в автозак и продержали в отделении в нечеловеческих условиях 12 часов. Что уже доказывать?! – говорит житель Тольятти Дмитрий. - Я на митинги не выходил. Я боюсь, у меня семья! Вчера, как объявили о мобилизации, оставил семью в безопасности, в относительной безопасности, в нашей стране сейчас всё относительно, и уехал в Казахстан, - рассказал Иван из Самары.

- Просто хотим жить, а не воевать за идею престарелого …. (нецензурное слово), - говорят они. – На заводе в Тольятти ребята остались. Пишут, что уже к 20 часам им всем принесли повестки.

- Мы с мужем родом из Казахстана. Живём в Самаре. Как услышали о мобилизации, буквально за пару часов собрались, и выехали в Уральск. У нас здесь родные, ждут нас. Мы с мужем военнообязанные, нас бы сразу призвали. Наверное, будем брать казахстанское гражданство, - говорит девушка.

- Мы на машине ехали со знакомыми ребятами. Я пешком пошёл, чтобы узнать пропустят ли, у меня штрафы были. Пропустили. Ничего особо не спрашивали. Вот сейчас жду машину. Еду наобум. Никого не знаю, денег мало. Мама дала номер знакомой, но живёт ли она сейчас в Уральске, жива ли вообще, не знаю. Вообще ничего не знаю и не понимаю, что делать и как жить дальше, - говорит Антон.

- Ночью приехали, как услышали, что тут таксисты нужны. Были и женщины, и мужчины. Ночью больше было. Сейчас вот стоим машину набрать не можем. Медленнее очередь стала продвигаться, - говорят уральские таксисты.

- Сейчас около 200-250 машин стоят, а ещё сколько людей пешком переходят, - говорят пограничники.

- Со вчерашнего дня и онлайн бронирование, и так приезжают. Цены мы не меняли, у нас они фиксированные, - рассказала администратор одной из гостиниц Уральска.

Фото очевидцев Вереница машин, растянувшаяся на несколько километров, на российской стороне видна задолго до самой границы. На посту «Сырым», что на границе Самарской области и ЗКО, автомобилей практически нет. Большегрузы подъезжают и практически сразу проезжают пост. Очередь образовалась на посту «Маштаково». Россияне массово покидают страну. Многие охотно беседуют с журналистами, но на условиях анонимности.Знакомых в нашей стране у ребят нет. Выбрали Уральск, потому что близко. Что здесь будут делать – не знают.Анастасия с маленькой дочкой и мужем простояли на посту «Маштаково» 10 часов.19-летний Антон прошёл пост пешком.Билетов на автобусы из российских городов в Уральск нет. На границу многие россияне приезжают на такси, пешком переходят пост, а здесь их уже встречают наши уральские таксисты. О своих тарифах таксисты не говорят, но рассказали их пассажиры - до 2 000 рублей на одного человека. При нынешнем курсе это без малого 14-15 тысяч тенге. При этом расстояние от поста «Сырым» до Уральска 53 километров.Пограничники рассказали, что ещё днем 21 сентября всё было спокойно – таких очередей не было. Автомобили стали стягиваться ближе к вечеру.Между тем, уральские гостиницы забиты битком. Такого потока людей в нашем городе не было никогда.Занимают и квартиры посуточно. Цены пока сильно не менялись, но это не за горами, считают риэлторы.

Уральск - административный центр Западно-Казахстанской области. На начало 2022 года население города составляло чуть более 230 тысяч человек. Регион граничит с пятью областями России: на севере — с Оренбургской, на юге – с Астраханской, на западе – с Волгоградской и Саратовской, на северо-западе с Самарской. Общая протяжённость границы составляет 2423 километрах.

Из всех соседних городов (даже казахстанских) ближе всего расположена Самара – 260 километров. Чуть больше – 289 километров – Оренбург. Для сравнения до Актобе и Атырау ехать почти 500 километров.

Фото очевидцев