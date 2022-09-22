Стоимость ввезенной пшеницы составила 2,5 миллиарда тенге.
На территории ЗКО функционируют шесть пунктов пропуска на границах с России: «Сырым», «Таскала», «Аксай», «Жанибек», «Шаган» и «Орда». Руководитель департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков говорит, что пункт пропуска «Сырым» является основным транспортным коридором Казахстана и самым крупным пунктом пропуска по перемещению автотранспортных средств, по объёмам грузопотока является первым по республике.
По данным Бауыржана Айнабекова, за восемь месяцев этого года на территорию ЗКО из стран ЕАЭС импортировано товаров на 181 миллиард тенге. Поступления по импорту составили 21,6 миллиарда тенге. Также обеспечено 662,5 миллионов тенге дополнительных поступлений.
Таким образом на территорию ЗКО ввезено:
- овощи, фрукты на сумму 4,2 миллиарда тенге;
- молочная продукция на сумму 1,8 миллиарда тенге;
- мучные кондитерские изделия на сумму 1,3 миллиарда тенге;
- готовые продукты из мяса на сумму 3,7 миллиарда тенге;
- мясо птицы на сумму 7,9 миллиардов тенге;
- автозапчасти на сумму 6,2 миллиардов тенге;
- строительные материалы на сумму 3,7 миллиарда тенге;
- пиломатериалы на сумму 1,8 миллиарда тенге;
- бытовая химия на сумму 3,8 миллиарда тенге;
- одежда, гигиенические и косметические средства на сумму 2,1 миллиарда тенге.
Стоит отметить, что на сегодня возобновили поставки с России пшеницы и сахара. Пшеницу в область начали завозить с июля этого года. За это время в область ввезено 30 тысяч тонн пшеницы на общую сумму 2,5 миллиарда тенге.
Напомним, в июне этого года подорожал хлеб. В уральских магазинах стоимость «вышки» составила 200 тенге
. Тогда в пекарнях сообщили, что хлеб подорожал из-за повышения цены на муку и другие составляющие. Оказалось цена хлеба повысилась из-за того, что Россия ограничила экспорт
продовольственной пшеницы до конца июня. Это привело к удорожанию цены на пшеницу внутри страны, цена за одну тонну поднялась от 125 тысяч тенге до 160 - 170 тысяч тенге.
При этом, основными товарами, экспортируемыми из РК в ЕАЭС являются:
- товары народного потребления – 118 миллиардов тенге.
- сезонные овощи, фрукты на сумму – 7,2 миллиардов тенге.
- кондитерские изделия – 0,123 миллиарда тенге.
