- Аренда подорожала ещё задолго до приезда россиян. В среднем цена на однокомнатные квартиры - 50 - 80 тысяч тенге, на двухкомнатные - от 60 тысяч тенге и выше. Всё зависит от ремонта и ряда других факторов, - говорит руководитель агентства недвижности « Муза » Муза Сейткасымова.

- Рынок спокойной, квартиры практически все заняты. Арендодатели понимают, что россияне приехали ненадолго, лучше сдавать жильё своим стабильным квартирантам. Поэтому смысла поднимать цены просто нет, - считает она.

- Никто не хочет с кем-то жить в наше время, практически все живут отдельно. Студенты обычно берут квартиры в складчину, - объяснила специалист.

«советского» ремонта до элитных убранств. Позвонили владельцам:

- Квартира занята на три дня, не знаю даже, кому сдал. Может и россияне, я не спрашиваю, - сказал владелец однокомнатной квартиры в микрорайоне Астана. - На ближайшие дни занята, выходные же. Обычно свои клиенты, а на будние ищу на сайте объявлений. Но звонят часто мошенники или молодёжь какая... нет, от приезжих пока звонков не было, по речи бы понял, - рассказал владелец элитной квартиры на Кунаева.

Фото с сайта pexels.com В Уральск массово приезжают россияне. На границе образовались пробки , в городе заняты гостиницы . Несколько человек в беседе с журналистами рассказали, что изначально собирались арендовать номера в отеле, так как их можно было забронировать заранее. Правда из-за высокого спроса сайт не выдержал нагрузки, поэтому многие оформляли номера уже по приезду. В социальных сетях жители делятся пугающими прогнозами - из-за высокого спроса цены на арендное жильё будут расти. Однако, по словам эксперта, возможно это произойдёт в крупных городах, но не в Уральске.Со вчерашнего дня ничего не изменилось - телефоны риэлторов и владельцев не обрывают. По словам риэлтора, свободного жилья в Уральске и так не хватало.Арендное жильё занято в основном молодёжью. Квартиры снимают студенты с ближайших округов и молодые пары и семьи.Что касается посуточной аренды, то бизнес тоже идёт стабильно, владельцы имеют постоянных клиентов. На сайте объявлений мы нашли цены от 5 до 15 тысяч тенге в зависимости от обстановки. А она очень разниться - отТем временем в чатах мигрирующих россиян вопрос с жильём стоит остро. Казахстанцы, которые состоят в группе, предупреждают всех о мошенниках, которые и без того любили поживиться на желающих снять жильё. Видно, что люди растеряны и пока не понимают, где они будут искать квартиры, что для этого нужно и какие цены адекватные. Пока мы писали этот материал, в редакцию позвонила жительница Атырау. Она ещё две недели назад забронировала квартиру на 22 и 23 сентября в Алматы, чтобы приехать на концерт Димаша. Но сегодня ей сказали, что ехать некуда. Владелица жилья решила сдать свою посуточную квартиру в долгосрочную аренду гражданам соседней страны, конечно же, с хорошей выгодой. Выводы делать рано, но похоже эксперты правы - в крупных городах рынок арендного жилья претерпит изменения.

Уральск - административный центр Западно-Казахстанской области. На начало 2022 года население города составляло чуть более 230 тысяч человек. Регион граничит с пятью областями России: на севере — с Оренбургской, на юге – с Астраханской, на западе – с Волгоградской и Саратовской, на северо-западе с Самарской. Общая протяжённость границы составляет 2423 километрах.

Из всех соседних городов (даже казахстанских) ближе всего расположена Самара – 260 километров. Чуть больше – 289 километров – Оренбург. Для сравнения до Актобе и Атырау ехать почти 500 километров.

