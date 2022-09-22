- Как только услышали о мобилизации, сразу начали искать билеты. Нашли только на автобус. Людей было очень много, автобус приехал полный. Всех нас объединяло одно - непонятки и нежелание воевать не понятно за что. Изначально о мобилизации вообще не было речи, вчера заговорили о 300 тысячах человек, завтра им понадобятся ещё больше. А мы не хотим. В Уральске у меня никого нет - ни близких, ни друзей. На какое-то время останусь здесь, дальше - время покажет. В Казахстане раньше бывал лишь проездом. Почему выбрал Казахстан? В Армении, в Грузии уже всё слишком «нагрето», а тут уровень жизнь больше похож на наш, здесь комфортно, - рассказал первый Иван.

Растерянных мужчин мы встретили вдоль проспекта Абая, они сразу бросились в глаза: у каждого в руках по рюкзаку и чемодану. Они не охотно согласились на интервью. Оба представилась Иванами, реальных возрастов тоже попросили не указывать. Молодые люди живут в Санкт-Петербурге, являются уроженцами Самары.В России у мужчины осталась супруга, которую он в будущем планирует забрать. Работает Иван дистанционно, поэтому проблем с заработком он не видит. Осталось найти жильё. - У меня тоже осталась супруга, детей, к счастью, нет. О будущем говорить слишком тяжело. Вчера я проснулся в своей кровати, а сегодня не знаю, что будет завтра. Главное - найти жилье, ближайшую неделю проведу пока здесь, - рассказал второй Иван. Оба мужчины отметили, что цены в Уральске приемлемые и направились в ближайший обменный пункт.

Уральск - административный центр Западно-Казахстанской области. На начало 2022 года население города составляло чуть более 230 тысяч человек. Регион граничит с пятью областями России: на севере — с Оренбургской, на юге – с Астраханской, на западе – с Волгоградской и Саратовской, на северо-западе с Самарской. Общая протяжённость границы составляет 2423 километрах.

Из всех соседних городов (даже казахстанских) ближе всего расположена Самара – 260 километров. Чуть больше – 289 километров – Оренбург. Для сравнения до Актобе и Атырау ехать почти 500 километров.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.