На границе образовались пробки, в местных гостиницах нет свободных номеров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Накануне в telegram-каналах появились сообщения, что жители ряда регионов России выбирают Уральск точкой для быстрого заезда в Казахстан. Россияне делятся друг с другом советами по пересечению границы и проживанию в нашей стране. Корреспондент «МГ» объездила город, и действительно, машин с российскими номерами стало значительно больше. В одной из популярных гостиниц свободных мест нет, на парковке стояло чуть более 20 автомобилей, и лишь на двух из них номера были казахстанские.
В самом отеле многолюдно. На стойке регистрации нам сказали, что свободных мест нет. Люди с красными паспортами проходили регистрацию, многие сидели с большими рюкзаками в фойе.
Одна из пар анонимно согласилась с нами побеседовать. Супругам около 55 лет, они приехали из городка недалеко от Самары.
- Как только мы услышали о мобилизации, не стали дожидаться окончания рабочего дня, быстро собрались и выехали. Если бы ждали до вечера, до сих пор бы стояли на границе. В 16 часов выехали, в 19 уже были на посту Маштаково (Сырым со стороны Казахстана - прим. автора). В два часа ночи смогли пересечь границу, всё было как обычно, проверили, уехали, - рассказывает семья.
Они признаются, что главной их задачей было вывезти детей 20-25 лет.
- Дети давно работают в Грузии онлайн, мы должны были их спасти, привезти сюда. Объявление о мобилизации стало последней каплей. Из Казахстана они уже иммигрируют в Грузию, где работа. А сами вернёмся в Россию, что нам делать? У нас там дом, вся жизнь, кому мы здесь нужны.. - говорят супруги.
Среди жильцов гостиницы много молодых парней и девушек до 25 лет. По их словам, заранее забронировать номер или снять квартиру они не смогли.
- Ясное дело, все вчера залезли на Booking, сайт просто перестал работать. Или заработает ненадолго, начинаешь оформлять и выкидывает тебя из системы. Ни билеты не смогли купить, ни забронировать жильё, - рассказывает молодой человек Андрей.
В основном в Уральск, судя по номерам, приехали жители Самары, Оренбурга, Саратова, Москвы, Казани, Чувашии и Кабардино-Балкарии.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где заявил о частичной мобилизации в стране
. Призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе.
За несколько минут после выступления президента россияне раскупили
все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван. Ближе к полудню по московскому времени (около 15 часов по Астане)
из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану.
