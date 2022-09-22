Начато расследование по статье 99 УК РК «Убийство», передаёт портал «Мой ГОРОД». На мусорном полигоне вблизи Уральска обнаружили труп мужчины Фото очевидцев Бездыханное тело мужчины обнаружили 21 сентября около 19:00 на стихийной свалке на окраине посёлка Круглоозёрное. На вид ему было около 30-35 лет, азиатской внешности, а на теле полицейские зафиксировали признаки насильственной смерти. Погибшим оказался 32-летний мужчина, уроженец Казталовского района. В тот же день стражи порядка по горячим следам задержали 23-летнего подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».