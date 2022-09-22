Рейсы были не прямые, поэтому стоимость перелёта высокая. В КГА прокомментировали информацию о билетах из Москвы за 8 млн тенге В комитете гражданской авиации прокомментировали скриншот с приложения, где проверяли стоимость билета из Москву в Алматы. Перелёт стоил 7 829 676 тенге.
- Стоимость билетов в распространяемой информации указана с учётом транзитного рейса через Дубаи по маршруту Москва – Дубаи (авиакомпания Emirates) и Дубаи – Алматы (авиакомпания AirAstana). На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва – Алматы и Дубаи – Алматы тарифы не менялись, - говорится в сообщении.
К примеру, по состоянию на 18:00 часов 21 сентября, стоимость билета SCAT из Москвы в Алматы  на 24 сентября составляет 253 688 тенге. Напомним, 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где заявил о частичной мобилизации в стране. Призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. За несколько минут после выступления президента россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван. Ближе к полудню по московскому времени (около 15 часов по Астане) из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану.