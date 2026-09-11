Октябрьское послание: Президент Токаев анонсировал выступление перед казахстанцами

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения призеров Игр кочевников сообщил, когда выступит с ежегодным посланием народу Казахстана, передает пресс-служба Акорды. Глава государства подчеркнул, что страна находится на этапе масштабных преобразований и полного обновления ключевых институтов власти.

Открывая блок политических и административных изменений, президент отметил масштаб проделанной работы по модернизации госаппарата, включая формирование нового правительства, выборы в Курултай и создание Аппарата Совбеза.

- По согласованию с депутатами Курултая будут назначены судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Таким образом, основные государственные институты будут полностью обновлены. Данные меры являются неотъемлемым элементом реализуемых нами комплексных реформ. В октябре в соответствии с 46-й статьей Конституции я выступлю с посланием народу Казахстана, в котором поставлю цели и задачи на предстоящий период, - заявил глава государства.

Отдельное внимание лидер страны уделил развитию человеческого капитала, укреплению здоровья нации и массовому спорту. По его словам, за последние годы в республике возвели свыше 500 новых спортивных площадок и комплексов.

- За последние семь лет в стране было построено более 500 спортивных объектов, а еще целый ряд был отремонтирован. В прошлом году по моему поручению в Закон "О физической культуре и спорте" был внесен ряд изменений. Обновленный Закон придаст мощный импульс развитию отечественного спорта, что окажет большое положительное влияние и на национальные виды спорта. Наши дети обязательно должны заниматься спортом или физической культурой. Это залог нашего светлого будущего, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент отметил, что регулярными тренировками сегодня охвачено уже более 8 миллионов граждан - почти половина населения республики, однако останавливаться на достигнутых результатах власти не намерены.

