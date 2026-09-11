Жители Атырау остались без электричества

ТОО "Атырау Жарык" предупреждает жителей города и пригородных посёлков об отключении электроэнергии 11 сентября. Ограничения вводятся для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.

График отключений по адресам:

С 09:00 до 14:00

пр. Абулхаир хана, 69, 69/5;

ЖК "Батысмура Лайт-2" (пр. Абулхаир хана, стр. 69).

С 09:00 до 17:30

трасса Атырау - Доссор;

с. Аксай (ул. 29, ул. Жибек жолы);

трасса Атырау - Индер;

п. Бесикты, с. Аспа.

С 09:30 до 17:00

с. Курмангазы (ул. Мира, ул. Рыскалиева, ул. Алдонгарова, ул. Балыкшинская, проезд-1, ул. Аяпова).

С 09:30 до 17:30

с. Кокарна (проезды 5, 8, 16; ул. 22; ул. Агайынды Жоламана и Хамза Кашауовтара);

с. Аксай (проезды 2, 3; пр. Отегенова; ул. 1);

п. Акжар (ул. Уалиева, ул. Мунайшы, пр. С. Датова, ул. Достык, ул. Хисметова, ул. Центральная, ул. Бейбитшилик, ул. Курмангазы, ул. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25; ул. Акжайык, ул. Жастар, ул. Нуржанова, ул. Маташова, ул. Момышулы);

п. Бесикты (ул. 5, ул. Нуржанова, ул. Егизбаева, ул. Аспа Конысы, ул. Барменовой, ул. Балгожина, ул. Дуйсенгалиева);

с.о. Колос;

п. Талгайран (ул. Танатарова, ул. Сауирова, ул. Жумалина, ул. Есмуханова, ул. 2, 6, ул. Т. Саурова) и п. Талгайран-2.

С 10:00 до 14:00

мкр. Сарыкамыс (ул. Лашын, ул. Аккайын, ул. Аз-Тауке, проезд-1, ул. 2, 5, 6);

мкр. Сарыкамыс-2 (ул. Аккайын, ул. Лашын, ул. Сатыбалдиева, проезд Жарык, ул. Алтыбакан, ул. 1, 2, 3).

С 10:00 до 20:00

с. Еркинкала (ул. Желтоксан, ул. Ш. Тусипкалиева, ул. Акжелкен).

С 14:00 до 17:30

мкр. Ак шагала (ул. Ак берен, ул. Ж. Тулепова, ЖК "Сапа Лайф").

Энергетики приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией вы можете обратиться в диспетчерскую службу: 109, 205-305; WhatsApp-чат для письменных сообщений (звонки не принимаются): +7 (771) 177-00-08.