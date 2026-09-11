Двух женщин сбили в селе ЗКО: водителя арестовали на 2 месяца

Авария случилась в селе Круглоозёрное 8 сентября около 23:00. Нетрезвый водитель Lada Priora сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщили в прокуратуре ЗКО, обвинение было предъявлено по статье 345-1 часть 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Суд санкционировал арест водителя на два месяца. Другими словами, во время досудебного расследования мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания. Иную информацию в интересах следствия в надзорном органе раскрывать не стали.

По словам односельчан, семья недавно переехала в Круглоозерное. Погибшая 31-летняя Акбобек Шерниязова работала воспитателем в детском саду. Также стало известно, что водитель работает в такси и воспитывает пятерых детей. В сельском акимате сообщили, что выразили соболезнования семье погибшей. Однако от предложенной помощи родственники отказались. Сегодня, 11 сентября, в селе Караоба Казталовского района состоятся похороны Акбобек Шерниязовой.

Напомним, что авария случилась в селе Круглоозёрное 8 сентября около 23:00. Нетрезвый водитель Lada Priora сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм, вторая находится в больнице. Полиция ведет расследование.