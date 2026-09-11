Практика безопасности: в Балхаше открылся учебный полигон «Казахмыса»

2026 год в "Казахмысе" объявлен Годом безопасности, в рамках которого компания усиливает практическую составляющую обучения и развивает инструменты для формирования устойчивых навыков безопасного поведения на производстве.



В церемонии открытия принял участие Главный операционный директор по металлургии ТОО "Корпорация "Казахмыс" и генеральный директор ТОО "Kazakhmys Smelting" Жанибек Байгабелов, управляющий директор по охране труда ТОО "Корпорация Казахмыс" Жанбек Есмаханов, начальники цехов, руководители охраны по труда по Балхашской площадке и ветеран производства Амангельды Тукбаев.



Площадь здания и территории полигона составляет 392,7 м². На площадке оборудованы семь учебных зон: оказание первой помощи, работа на высоте, обучение стропальщиков и операторов люльки, первичные средства пожаротушения, LOTO, работа в замкнутых пространствах, а также электробезопасность.



Каждая зона предназначена для практической отработки конкретных производственных навыков. Работники и студенты смогут моделировать различные ситуации и закреплять правильный порядок действий - от оказания первой помощи и безопасной работы на высоте до перемещения грузов, ликвидации очагов возгорания и изоляции источников энергии.



На полигоне будут проходить практическое обучение работники предприятий и подразделений "Казахмыса" всего Балхашского региона. Для проведения теоретической подготовки и инструктажей предусмотрен учебный кабинет на 16 мест.



Открытие полигона расширяет возможности для подготовки работников в условиях, приближенных к производственным. В дальнейшем его материально-техническая база будет поэтапно дополняться новыми тренажёрами и оборудованием.



Учебный полигон станет одним из практических инструментов реализации задач Года безопасности и дальнейшего развития культуры безопасности в "Казахмысе". В рамках системной работы ТОО "Корпорация "Казахмыс" продолжит масштабное развитие и внедрение практико-ориентированных программ обучения на всех производственных площадках компании.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS