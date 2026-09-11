Более 100 работников «Казахмыса» начали обучение в Университете Ұлытау

В первый набор университета вошли 163 обучающихся, в том числе 103 действующих работника предприятий Корпорации.

9 сентября на территории Геологического кластера состоялось открытие учебного года для работников ТОО "Корпорация Казахмыс" и ее дочерних компаний, поступивших в НАО "Университет Ұлытау" в 2026 году. Участники ознакомились с образовательной моделью университета, организацией учебного процесса и учебной инфраструктурой.

В первый набор университета вошли 163 обучающихся, в том числе 103 действующих работника предприятий Корпорации. 52 сотрудника поступили на программы бакалавриата для получения второго высшего образования, еще 51 - выпускники Технологического колледжа Корпорации "Казахмыс". Для них предусмотрены сокращенные образовательные траектории с учетом ранее полученной подготовки и практического опыта.

Одним из ключевых элементов обучения является практико-ориентированный подход с элементами дуальной системы. Теоретическая подготовка сочетается с практикой на производственных объектах, что позволяет студентам работать с реальными производственными задачами и применять полученные знания непосредственно на предприятиях.

Для действующих работников такая модель позволяет совмещать профессиональную деятельность с получением высшего образования. При формировании образовательных траекторий учитываются производственный опыт сотрудников и ранее освоенные дисциплины.

Председатель Правления - Ректор НАО "Университет Ұлытау" Айдос Сакенов отметил, что сотрудничество с "Казахмысом" создает основу для подготовки инженерно-технических специалистов с учетом потребностей горно-металлургической отрасли.

- Перед нами стоит задача не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые знают горнодобывающую отрасль, способны решать производственные задачи, владеют современными технологиями и в будущем смогут укрепить инженерный и управленческий потенциал корпорации. Вы - одни из первых участников этой модели, - сказал Айдос Сакенов.

Для "Казахмыса" партнерство с университетом является одним из инструментов развития кадрового потенциала, повышения квалификации работников и формирования профессионального резерва. В дальнейшем планируется расширять практическую подготовку, участие специалистов предприятий в образовательном процессе и использование реальных производственных кейсов.

Источник: www.kazakhmys.kz