Деньги от государства и помощь с работой: кто в Казахстане может рассчитывать на АСП в этом году

Государственная поддержка с начала 2026 года охватила 40,4 тысячи семей, а общая сумма выплат к началу сентября достигла 23,1 млрд тенге.

С начала 2026 года адресную социальную помощь назначили 218,2 тысячам граждан из 40,4 тысячи семей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. По данным ведомства на 1 сентября, общая сумма выплат составила 23,1 млрд тенге при годовом бюджете программы в 62,7 млрд тенге.

Условия назначения выплат

АСП предоставляется гражданам и семьям, чей официальный доход не дотягивает до черты бедности. Выплаты носят ежеквартальный характер и призваны поддержать домохозяйства в период снижения доходов.

Дополнительно малообеспеченным семьям положена ежемесячная надбавка на каждого ребенка от одного года до шести лет в размере 1,5 МРП. На начало сентября такую поддержку начислили на 67,8 тысячи детей на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Занятость и трудоустройство

Помимо денежных выплат, программа предусматривает обязательное вовлечение трудоспособных граждан в рынок труда. Местные органы предлагают получателям АСП варианты трудоустройства, профессиональные курсы или гранты на открытие собственного дела.

За первые восемь месяцев года трудоустроить удалось 6 565 трудоспособных получателей помощи.

Как подать заявку

Заявления на получение выплат принимают через карьерные центры, акимов сельских округов по месту жительства, а также в электронном виде на портале eGov.kz.