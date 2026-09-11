Деньги от государства и помощь с работой: кто в Казахстане может рассчитывать на АСП в этом году

С начала 2026 года адресную социальную помощь назначили 218,2 тысячам граждан из 40,4 тысячи семей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. По данным ведомства на 1 сентября, общая сумма выплат составила 23,1 млрд тенге при годовом бюджете программы в 62,7 млрд тенге.
Условия назначения выплат
АСП предоставляется гражданам и семьям, чей официальный доход не дотягивает до черты бедности. Выплаты носят ежеквартальный характер и призваны поддержать домохозяйства в период снижения доходов.
Дополнительно малообеспеченным семьям положена ежемесячная надбавка на каждого ребенка от одного года до шести лет в размере 1,5 МРП. На начало сентября такую поддержку начислили на 67,8 тысячи детей на общую сумму 2,5 млрд тенге.
Занятость и трудоустройство
Помимо денежных выплат, программа предусматривает обязательное вовлечение трудоспособных граждан в рынок труда. Местные органы предлагают получателям АСП варианты трудоустройства, профессиональные курсы или гранты на открытие собственного дела.
За первые восемь месяцев года трудоустроить удалось 6 565 трудоспособных получателей помощи.
Как подать заявку
Заявления на получение выплат принимают через карьерные центры, акимов сельских округов по месту жительства, а также в электронном виде на портале eGov.kz.