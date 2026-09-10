Какая погода ожидает жителей западного Казахстана 11 сентября

На завтра, 11 сентября, синоптики прогнозируют дожди с грозами, утренние туманы, порывистый ветер и высокую пожарную опасность в регионах.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 11 сентября, в Западно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Уральске синоптики прогнозируют туман, ночью температура составит +8...+10 °C, днем - +18...+20 °C.

В Атырауской области ночью на севере и востоке пройдут дожди с грозами и туманом, действует чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау осадков не будет, ночью ожидается +9...+11 °C, днем - +21...+23 °C.

В Мангистауской области на северо-востоке прогнозируются дождь и гроза, днем порывы ветра усилятся до 15-18 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днем - +23...+25 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди с грозами (на юге и в центре - сильные), на западе и севере - утренний туман, а на юге и востоке порывы ветра достигнут 15-18 м/с; по региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается дождь, утром туман, а днем гроза, температура ночью +8...+10 °C, днем +20...+22 °C.