В Актау отец будет дополнительно платить детям 300 тыс. тенге в месяц

В суде Актау родители заключили мировое соглашение, по которому отец обязался ежемесячно выплачивать более 300 тыс. тенге на лечение и реабилитацию детей.

В Актау судебный спор о компенсации дополнительных расходов на лечение и реабилитацию детей завершился мировым соглашением. Как сообщили в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, отец согласился ежемесячно перечислять крупную сумму на содержание несовершеннолетних.

Истица обратилась в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних с требованием о взыскании средств на лечение двух детей 2020 и 2023 годов рождения. Регулярные занятия с логопедом-дефектологом и психологом, логомассаж, а также курсы адаптивной и лечебной физкультуры требуют серьезных финансовых затрат.

В процессе разбирательства стороны смогли договориться без длительных судебных тяжб. Согласно статье 144 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", родители обязаны нести дополнительные расходы на детей, нуждающихся в помощи.

По условиям утвержденного судом мирового соглашения, ответчик обязался ежемесячно выплачивать на каждого ребенка по 35 МРП (151 375 тенге). Суммарно на двоих детей отец будет направлять 302 750 тенге каждый месяц до их совершеннолетия.

Судебное определение уже вступило в законную силу.