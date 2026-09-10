16-летняя школьница из Атырау умерла спустя 19 дней после операции

Она провела 19 дней в реанимации и 7 сентября скончалась.

В Атырауской областной детской больнице после плановой операции умерла 16-летняя Жаркын Айжан. Девочка поступила в больницу самостоятельно, однако после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось. Она провела 19 дней в реанимации и 7 сентября скончалась

По словам матери погибшей Мольдир Сахметовой, дочь до этого практически не болела и никогда не лежала в больнице. Несколько месяцев девочку беспокоила киста в носовой полости. Семья ждала плановой госпитализации около трех месяцев.

- Мы отдали в больницу здорового ребенка. Она никогда не лежала в больнице, никогда серьезно не болела. Мы ждали эту операцию три месяца. Нам сказали, что процедура будет длиться около 20 минут и ее проведут лазером, - рассказала женщина.

По словам матери, вместо ожидаемой процедуры операцию провели под наркозом. После вмешательства состояние девочки резко ухудшилось.

Мольдир Сахметова утверждает, что после операции носовой тампон перекрыл дыхательные пути дочери, из-за чего она начала задыхаться. Девочку экстренно перевели в реанимацию.

- Сначала ей сделали наркоз для операции. Потом, когда изымали тампон, снова дали наркоз. Получается, было два наркоза. Она не выдержала, - считает мать.

Семья также просила перевезти девочку на лечение в Астану, однако, по словам матери, врачи сообщили, что из-за крайне тяжелого состояния транспортировать пациентку невозможно.

В Управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что операция относится к технически сложным хирургическим вмешательствам, требующим высокой точности. В ведомстве отметили, что при проведении подобных операций и в послеоперационный период полностью исключить риск возникновения осложнений невозможно.

- В связи с резким ухудшением состояния пациентки после операции медицинской организацией в полном объеме были проведены экстренные и интенсивные лечебные мероприятия. Кроме того, были организованы консультации соответствующих профильных специалистов и экспертов республиканского уровня, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Сейчас, по информации облздрава, изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и качество оказанной медицинской помощи, а также причины возникших осложнений.

Для объективной оценки ситуации планируется изучить медицинскую документацию с привлечением независимых профильных специалистов.

В управлении подчеркнули, что до завершения проверки и экспертизы делать окончательные выводы преждевременно. Подробная медицинская информация о пациентке не разглашается в связи с требованиями законодательства о врачебной тайне и защите персональных данных.

Семья погибшей настаивает на тщательном расследовании обстоятельств смерти девушки.

Сакен ОМАРОВ