«В розничной продаже отсутствует»: казахстанцев предупредили о поддельной форме национальных сборных

Министерство туризма и спорта РК предупредило о продаже поддельной экипировки национальной сборной Казахстана, подчеркнув, что официальная форма Under Armour с государственной символикой в розницу не поступает.

В социальных сетях и на маркетплейсах активизировались продавцы фальшивой спортивной экипировки с символикой казахстанских сборных, сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

Как уточнила пресс-секретарь министра туризма и спорта Балым Адамиденова, в прошлом году ведомство впервые централизованно обеспечило атлетов национальных команд едиными комплектами летней и зимней экипировки бренда Under Armour. При этом экипировка предназначена исключительно для спортсменов.

- Это качественная профессиональная форма, разработанная для членов национальных сборных команд Казахстана. Каждый комплект с государственной символикой выдаётся спортсменам персонально и в свободную продажу не поступает. В настоящее время на различных интернет-платформах появилась продукция, которая внешне имитирует официальную экипировку национальной сборной и реализуется под её видом, - говорится в сообщении пресс-секретаря.

В ведомстве подчеркнули, что продаваемые в интернете костюмы с госшевронами не имеют отношения к оригинальной экипировке сборной. Купить фирменную одежду Under Armour можно в официальных магазинах бренда, но элементов национальной символики на ней быть не может.

- Продукция с государственной символикой Казахстана и обозначениями национальной сборной в розничной продаже отсутствует. Компания Under Armour со своей стороны также принимает юридические меры в отношении незаконного использования бренда и распространения контрафактной продукции, - добавила Балым Адамиденова.

Казахстанцев попросили учитывать эту информацию и не приобретать поддельную одежду под видом официальной формы казахстанских спортсменов.