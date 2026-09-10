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Социум

Вымогательства на 77 млн тенге и элитный автопарк: МВД провело задержания по Казахстану

Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним.
Варвара Тыщенко
Вымогательства на 77 млн тенге и элитный автопарк: МВД провело задержания по Казахстану
Фото: Polisia.kz

В нескольких регионах Казахстана прошла серия спецопераций по пресечению противоправной деятельности группировок, занимавшихся вымогательством, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, в Астане, Усть-Каменогорске и Алматинской области полицейские задержали семь человек по подозрению в вымогательстве 40 миллионов тенге. Трое из фигурантов ранее уже были судимы, в том числе за убийство. Во время обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько единиц дорогостоящих автомобилей.

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Аналогичные оперативные мероприятия провели в Шымкенте, а также в Актюбинской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

В Министерстве внутренних дел озвучили общие результаты масштабной работы:

- В общей сложности по указанным фактам к уголовной ответственности привлекаются более 50 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. Кроме того, благодаря своевременно принятым мерам предотвращено завладение денежными средствами потерпевших на сумму свыше 77 млн тенге. В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Одновременно принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, - сообщили в ведомстве.

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