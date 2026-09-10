Будет ли въезд в Казахстан платным для иностранцев: ответ МИД РК

В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили, действительно ли изменились правила въезда и распространяются ли они на граждан стран ЕАЭС.

После публикации в СМИ информации о возможном введении платы за въезд в Казахстан для иностранцев по воздуху в редакцию "МГ" стали поступать вопросы от читателей. Поводом для обсуждения стала информация, опубликованная на сайте Министерства иностранных дел Сербии. В ней говорится, что с 25 августа вступила в силу новая редакция закона "О миграции населения". Согласно этим данным, иностранным гражданам, в том числе гражданам стран ЕАЭС, при въезде в Казахстан может потребоваться электронное разрешение QazETA. Стоимость разрешения может составить около 8 евро при оформлении онлайн и 16 евро - при оформлении непосредственно на границе.

Мы направили запрос в МИД РК, чтобы уточнить, действительно ли изменились правила въезда и распространяются ли они на граждан стран ЕАЭС.

В ведомстве пояснили, что с 25 августа 2026 года действительно вступили в силу законодательные нормы, создающие правовую основу для поэтапного внедрения системы QazETA для иностранных граждан, прибывающих в Казахстан в безвизовом порядке. В настоящее время система работает в пилотном режиме. Однако оформление электронного разрешения не является обязательным, плата не взимается, а отсутствие QazETA не служит основанием для отказа во въезде. Действующий порядок пересечения государственной границы остаётся без изменений.

Перечень государств, сроки обязательного применения системы, порядок оформления и размер платы будут определены дополнительно. QazETA не заменяет визу и не изменяет установленные сроки пребывания в Казахстане. О дальнейших этапах внедрения системы будет сообщено заблаговременно через официальные источники.

Напомним, что новая система предполагает полный переход миграционного учета на электронные технологии. Ожидается, что она позволит усилить контроль за миграционными процессами, повысить уровень безопасности и одновременно обеспечит дополнительное финансирование туристической отрасли за счет иностранных путешественников. Проект поправок в правила въезда и пребывания иммигрантов опубликован на портале "Открытые НПА". Документ находился на публичном обсуждении до 17 августа. Проект предусматривает выдачу электронных разрешений на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства.