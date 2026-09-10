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Социум

Гибель ребёнка в Уральске: по области насчитывается 400 неогражденных трансформаторов

За последние пять лет из-за открытого доступа к ним пострадали пять детей.
Кристина Кобина
Гибель ребёнка в Уральске: по области насчитывается 400 неогражденных трансформаторов
Фото Медета Медресова

В прокуратуре Западно-Казахстанской области обсудили, как реализуется проект "Қауіпсіз Өңір" в Акжаикском, Жангалинском, Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах. Совещание прошло под председательством прокурора области Нұрбека Ұласбекұлы и при участии акима региона Наримана Торегалиева. Главными темами стали общественная безопасность, профилактика правонарушений и слаженная работа местных ведомств.

Главная угроза: открытые трансформаторы

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Особую тревогу у властей вызывают объекты инфраструктуры, а именно - около 400 неогражденных электрических трансформаторов по всей области. За последние пять лет из-за открытого доступа к ним пострадали пять детей. Этот вопрос взят на жесткий контроль.

Где растет преступность?

Хотя в целом по области уровень преступности снизился на 18%, ситуация в районах неоднородна. В некоторых из них зафиксирован рост правонарушений:

  • В Казталовском районе количество краж подскочило на 66%.
  • В Жанибекском районе общая статистика преступности выросла на 50%.

Прокурор области подчеркнул, что властям необходимо тщательно анализировать причины преступлений в общественных местах и оперативно реагировать на них. В свою очередь, аким области напомнил, что повышение правовой культуры жителей, порядок на улицах и безопасность - прямая зона ответственности местных акимов.

Что уже сделано для безопасности?

В рамках проекта "Қауіпсіз Өңір" регион заметно преобразился технически: Улицы районных центров теперь полностью освещены. В Жанибекском районе установили 72 камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного управления полиции. Техника уже доказывает свою пользу: с ее помощью не только пресекают нарушения, но и находят пропавших детей. Чтобы на дорогах региона было безопаснее, около 40 крестьянских хозяйств в четырех районах огородили свои территории.

Напомним, 1 сентября 2026 года примерно в 20:30 10-летний мальчик забрался на электрическую подстанцию, где его ударило током. 3 сентября погибшего ребенка проводили в последний путь. Трагедия произошла в поселке Круглоозерное. Местные жители отмечают, что опасный объект находился в открытом доступе: территория не огорожена, а двери подстанции якобы часто оставались незапертыми, наружу торчали провода. Дети регулярно играли рядом с этим местом.

Тогда директор по техническим вопросам ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" Аскар Гайсин пояснил, что, согласно тарифной смете, предприятие ежегодно изготавливает около 200 защитных конструкций. Сначала их устанавливают в густонаселенных местах с высокой проходимостью людей, и только потом - на окраинах. У них была заявка из Круглоозерного на 10 ограждений: 7-8 уже установили, но до этой подстанции дойти не успели. Объем работы большой, на все точки ограждений не хватает, а низкий тариф не позволяет увеличивать их производство.
 

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