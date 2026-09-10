Qarmet возвращает перспективу «Западному Каражалу»

«Западный Каражал» на протяжении многих лет остаётся одним из ключевых объектов железорудного производства. Однако действующие запасы постепенно вырабатывались, а развитие более глубоких горизонтов долгое время практически не велось. Ещё в советское время в западной части месторождения были пройдены стволы глубиной более 700 метров, однако впоследствии их законсервировали. В последующие годы к масштабному развитию этого направления так и не вернулись, передает МойГород.

Ветераны отрасли неоднократно поднимали вопрос о необходимости расконсервации стволов и освоения новых запасов. По их словам, без этого у предприятия постепенно сокращалась бы производственная перспектива. С приходом Qarmet этот вопрос начали рассматривать уже как один из ключевых для будущего всего месторождения. От дальнейшего развития шахты зависит не только производство, но и стабильность Каражала, занятость жителей и экономика близлежащей территории.

Владимир Полищук посвятил железорудному делу около 40 лет, 25 из них непосредственно проработал на шахте. Сегодня он обучает студентов горной специальности в Каражальском колледже, передаёт свой опыт будущим специалистам.

«Мы много лет говорили о необходимости развивать западную часть месторождения. Там есть стволы, пройденные ещё в советское время, но в 1994 году они были законсервированы. Раньше к этому вопросу не возвращались. И только сейчас, с приходом Qarmet, началась реальная работа по их восстановлению и подготовке к дальнейшей эксплуатации», — рассказывает Владимир Полищук.

Сегодня шахта продолжает работать на действующем горизонте +44 метра, запасы которого постепенно подходят к завершению. Поэтому основная задача на перспективу — переход на более глубокие горизонты и развитие западной части месторождения. Подтверждённые запасы позволяют строить планы на десятилетия вперёд: около 500 млн тонн железной руды и порядка 300 млн тонн марганцевой руды. В перспективе развитие новых горизонтов должно позволить увеличить производительность до 6 млн тонн железной руды в год, а также нарастить добычу марганца.

Маратбек Бакенов отработал в отрасли более 40 лет и прошёл путь от подземного горного мастера до руководящих должностей. Сегодня он работает советником генерального директора железорудного департамента.

«Главное изменение последних лет — у предприятия снова появилась перспектива. Сейчас идёт подготовка нижележащих горизонтов и развитие западной части месторождения. Это уже не работа только на текущих запасах, а подготовка производства на будущее. Если бы мы не начали эту работу, текущие запасы уже в этом году подошли бы к концу, и громадный объект находился бы под угрозой закрытия», — отметил Маратбек Бакенов.

Для полноценного старта новых участков потребуется целый комплекс работ: восстановление и оснащение стволов, монтаж подъёмного оборудования, подготовка новых подземных выработок, обновление транспорта, энергоснабжения и перерабатывающей инфраструктуры. Параллельно меняется и техника. Если раньше значительная часть работ выполнялась с использованием ручного оборудования, сегодня предприятие постепенно переходит на современную самоходную технику. Поступают новые буровые установки, подземные самосвалы, электровозы, вагонетки и вагоноопрокидыватели.

«Современная техника позволяет выполнять работу быстрее, облегчает труд людей и напрямую влияет на производительность и безопасность труда», — говорит Маратбек Бакенов.

Обновление идёт и на этапе переработки руды. На предприятии устанавливается оборудование для винтовой сепарации. Впервые это позволит перерабатывать шламы, которые десятилетиями накапливались на территории предприятия, извлекать из них полезный компонент и получать дополнительную товарную продукцию. Изменения касаются и условий труда. Для подземных работников введён двухсменный график вместо прежнего трёхсменного, организовано бесплатное питание.

Для Каражала особенно важно, что развитие предприятия сопровождается инвестициями и в городскую среду. Ко Дню шахтёра Qarmet открыл в Каражале новый парк — современное общественное пространство для жителей и семей работников предприятия. Ранее территория была фактически заброшена, а сейчас это одно из самых популярных мест в городе. Компания также передала Каражалу специальную и пассажирскую технику, приобрела трансформатор для снижения нагрузки на городские электросети.

Продолжается ремонт детского сада, рассматривается развитие дошкольной инфраструктуры. По меморандуму Qarmet ежемесячно доплачивает востребованным медицинским специалистам по 200 тысяч тенге, чтобы они оставались работать в Каражале.

Для ветеранов «Западного Каражала» происходящее сегодня имеет особое значение. Многие годы они говорили о необходимости двигаться дальше и развивать новые горизонты.

Теперь этот вопрос перешел из обсуждений в практическую работу. Открытие ранее законсервированных стволов, освоение новых запасов, закуп современной техники и развитие переработки должны дать «Западному Каражалу» новый производственный цикл и долгосрочную перспективу для всего города.