Новый Курултай: особенности однопалатного формата и его роль в госуправлении

Создание нового Курултая направлено на обновление системы законодательной власти, повышение ее оперативности и эффективности. Новый орган сочетает в себе функции качественного законотворчества, парламентского контроля и политического представительства граждан.

Переход к однопалатной структуре стал главным отличием реформы от прежней двухпалатной модели, включавшей Мажилис и Сенат. Как отмечает главный эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева, создание нового Курултая прежде всего подразумевало обновление системы законодательной власти с целью повышения оперативности и эффективности принятия решений на государственном уровне.

Эксперт подчеркнула, что главное отличие Курултая заключается в его однопалатном формате.

- Такая модель делает систему законотворчества максимально эффективной за счет того, что сокращается количество согласований и, следовательно, решения принимаются быстрее, - пояснила Амина Косбаева, добавив, что непосредственное отличие можно будет оценить лишь на практике, поэтому особый интерес сейчас представляет то, как Курултай будет вести свою работу.

Ключевые особенности нового Курултая:

Широкие полномочия: орган принимает законы, участвует в формировании Правительства, дает согласие на назначение Премьер-Министра и может выражать вотум недоверия.

Четкое распределение ответственности: Курултай не конкурирует с исполнительной властью и Президентом, а сосредоточен на обеспечении эффективной законодательной деятельности.

Отказ от лишних процедур: раньше законопроекты проходили через две палаты и могли задерживаться на срок от нескольких месяцев до года, а также требовали больших затрат на содержание двух аппаратов.

Прозрачность и связь с обществом: парламент служит прямым мостом между государством и гражданами, позволяя оперативно решать вопросы зарплат, пенсий, цен, образования и медицины.

Однопалатная модель делает всю государственную систему более понятной и простой, обеспечивая прозрачную ответственность единого парламента перед гражданами за качество принимаемых законов.