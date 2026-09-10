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Спорт

Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по итогам US Open

С выдающимся результатом спортсменку поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Варвара Тыщенко
Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по итогам US Open
Фото: depositphotos.com

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории отечественного спорта возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США. Историческую путёвку в полуфинал мейджора и статус первой ракетки мира спортсменка завоевала в четвертьфинале, одержав волевую победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Выход в полуфинал гарантировал Рыбакиной минимум 8681 очко в рейтинге WTA, что делает её недосягаемой для конкуренток. Прежний лидер, белоруска Арина Соболенко, удерживавшая первую строчку 99 недель подряд, сместится на вторую позицию: даже при защите титула её максимум составит 8575 баллов. Официальное обновление мирового табеля о рангах состоится сразу после завершения US Open.

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С выдающимся результатом спортсменку поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, о чём сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

- Выход на первую строчку рейтинга WTA - это спортивная вершина, покорённая вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением вы прославили казахстанский спорт и вписали своё имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о вашем интеллекте и воспитании - говорится в сообщении.

На послематчевой пресс-конференции Елена Рыбакина призналась, что осознание исторического момента вызывает у неё особую гордость за страну, сообщает Championat.

- Это история, и я очень горжусь тем, что представляю Казахстан. Каждый раз, когда возвращаюсь в Казахстан, неважно, в какой город приезжаю, я всегда вижу много детей. Сейчас они играют в теннис, и всё больше детей приходит на площадки. Невероятно видеть столько молодых людей, которые смотрят на тебя. Это показывает, что всё возможно, если верить в себя и усердно работать. Невероятное чувство - возвращаться в Казахстан. Думаю, это невероятное достижение для страны, - поделилась эмоциями новая первая ракетка мира.

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