Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по итогам US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории отечественного спорта возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США. Историческую путёвку в полуфинал мейджора и статус первой ракетки мира спортсменка завоевала в четвертьфинале, одержав волевую победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Выход в полуфинал гарантировал Рыбакиной минимум 8681 очко в рейтинге WTA, что делает её недосягаемой для конкуренток. Прежний лидер, белоруска Арина Соболенко, удерживавшая первую строчку 99 недель подряд, сместится на вторую позицию: даже при защите титула её максимум составит 8575 баллов. Официальное обновление мирового табеля о рангах состоится сразу после завершения US Open.

С выдающимся результатом спортсменку поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, о чём сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

- Выход на первую строчку рейтинга WTA - это спортивная вершина, покорённая вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением вы прославили казахстанский спорт и вписали своё имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о вашем интеллекте и воспитании - говорится в сообщении.

На послематчевой пресс-конференции Елена Рыбакина призналась, что осознание исторического момента вызывает у неё особую гордость за страну, сообщает Championat.