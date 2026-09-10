Авто массово отправляют на штрафстоянки в ЗКО

С 1 по 6 сентября в Западно-Казахстанской области прошло профилактическое рейдовое мероприятие. Инспекторы дорожной полиции сосредоточились на выявлении водителей, чьи действия создают серьезную угрозу на дорогах, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

По итогам недели стражи порядка зафиксировали 1 777 нарушений.

В числе самых опасных и частых инцидентов:

31 случай управления машиной водителями, которых ранее уже лишили прав;

26 нарушений правил расположения авто на дороге, выезда на встречную полосу и опасных обгонов;

19 фактов нелегальных пассажирских перевозок;

17 водителей сели за руль в нетрезвом виде;

3 автомобилиста попались пьяными за рулем, несмотря на действующий запрет на вождение.

Для пресечения дальнейших нарушений 104 машины отправили на штрафстоянку.

Полицейские напоминают, что рейды проводятся регулярно, и призывают водителей относиться к правилам дорожного движения ответственно, ведь от этого зависит жизнь людей.