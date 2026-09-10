Авто массово отправляют на штрафстоянки в ЗКО

С 1 по 6 сентября в Западно-Казахстанской области прошло профилактическое рейдовое мероприятие. Инспекторы дорожной полиции сосредоточились на выявлении водителей, чьи действия создают серьезную угрозу на дорогах, сообщили в департаменте полиции ЗКО.
По итогам недели стражи порядка зафиксировали 1 777 нарушений.
В числе самых опасных и частых инцидентов:
- 31 случай управления машиной водителями, которых ранее уже лишили прав;
- 26 нарушений правил расположения авто на дороге, выезда на встречную полосу и опасных обгонов;
- 19 фактов нелегальных пассажирских перевозок;
- 17 водителей сели за руль в нетрезвом виде;
- 3 автомобилиста попались пьяными за рулем, несмотря на действующий запрет на вождение.
Для пресечения дальнейших нарушений 104 машины отправили на штрафстоянку.
Полицейские напоминают, что рейды проводятся регулярно, и призывают водителей относиться к правилам дорожного движения ответственно, ведь от этого зависит жизнь людей.