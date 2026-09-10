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Происшествия Социум

Авто массово отправляют на штрафстоянки в ЗКО

Водители этих автомобилей допустили нарушения ПДД.
Кристина Кобина
Авто массово отправляют на штрафстоянки в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С 1 по 6 сентября в Западно-Казахстанской области прошло профилактическое рейдовое мероприятие. Инспекторы дорожной полиции сосредоточились на выявлении водителей, чьи действия создают серьезную угрозу на дорогах, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

По итогам недели стражи порядка зафиксировали 1 777 нарушений.

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В числе самых опасных и частых инцидентов:

  • 31 случай управления машиной водителями, которых ранее уже лишили прав;
  • 26 нарушений правил расположения авто на дороге, выезда на встречную полосу и опасных обгонов;
  • 19 фактов нелегальных пассажирских перевозок;
  • 17 водителей сели за руль в нетрезвом виде;
  • 3 автомобилиста попались пьяными за рулем, несмотря на действующий запрет на вождение.

Для пресечения дальнейших нарушений 104 машины отправили на штрафстоянку.

Полицейские напоминают, что рейды проводятся регулярно, и призывают водителей относиться к правилам дорожного движения ответственно, ведь от этого зависит жизнь людей.

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