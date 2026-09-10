Сроки сократили 8 тысячам осужденных: МВД озвучило первые результаты амнистии

Первые результаты реализации закона об амнистии, приуроченной к принятию новой Конституции Республики Казахстан, озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, сообщает Polisia.kz.
По данным ведомства, в суды направили более 5 тысяч представлений из учреждений уголовно-исполнительной системы и свыше 7 тысяч материалов от служб пробации. В итоге сроки наказания сократили более чем 8 тысячам граждан - как отбывающим наказание в колониях, так и состоящим на пробационном учёте.
Из мест лишения свободы уже освободили более 1 400 человек, ещё свыше 1 600 человек сняли с учёта в службах пробации.
В ведомстве подчеркнули, что процесс применения закона продолжается.
- Работа по исполнению Закона об амнистии продолжается в установленном законодательством порядке. Особое внимание уделяется вопросам социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Совместно с местными исполнительными органами им будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и иная помощь, направленная на их дальнейшую ресоциализацию и возвращение к полноценной жизни в обществе, - сообщили в МВД РК.