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Социум

Сроки сократили 8 тысячам осужденных: МВД озвучило первые результаты амнистии

Из мест лишения свободы уже освободили более 1 400 человек, ещё свыше 1 600 человек сняли с учёта в службах пробации.
Варвара Тыщенко
Сроки сократили 8 тысячам осужденных: МВД озвучило первые результаты амнистии
Иллюстративное фото: pexels.com

Первые результаты реализации закона об амнистии, приуроченной к принятию новой Конституции Республики Казахстан, озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, в суды направили более 5 тысяч представлений из учреждений уголовно-исполнительной системы и свыше 7 тысяч материалов от служб пробации. В итоге сроки наказания сократили более чем 8 тысячам граждан - как отбывающим наказание в колониях, так и состоящим на пробационном учёте.

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Из мест лишения свободы уже освободили более 1 400 человек, ещё свыше 1 600 человек сняли с учёта в службах пробации.

В ведомстве подчеркнули, что процесс применения закона продолжается.

- Работа по исполнению Закона об амнистии продолжается в установленном законодательством порядке. Особое внимание уделяется вопросам социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Совместно с местными исполнительными органами им будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и иная помощь, направленная на их дальнейшую ресоциализацию и возвращение к полноценной жизни в обществе, - сообщили в МВД РК.

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