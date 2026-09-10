Сроки сократили 8 тысячам осужденных: МВД озвучило первые результаты амнистии

Из мест лишения свободы уже освободили более 1 400 человек, ещё свыше 1 600 человек сняли с учёта в службах пробации.

Первые результаты реализации закона об амнистии, приуроченной к принятию новой Конституции Республики Казахстан, озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, в суды направили более 5 тысяч представлений из учреждений уголовно-исполнительной системы и свыше 7 тысяч материалов от служб пробации. В итоге сроки наказания сократили более чем 8 тысячам граждан - как отбывающим наказание в колониях, так и состоящим на пробационном учёте.

Из мест лишения свободы уже освободили более 1 400 человек, ещё свыше 1 600 человек сняли с учёта в службах пробации.

В ведомстве подчеркнули, что процесс применения закона продолжается.